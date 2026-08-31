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INTERVISTE

Giordano: “Lazio con identità. Gattuso non cerca alibi, mercato buono ma serve un esterno”

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4 ore ago

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Giordano intervista Lazio 31 agosto 2026

Bruno Giordano, leggenda della Lazio, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di Radiosei, ha parlato del lavoro di Gattuso, di Lazio Genoa, dell’impatto di Frattesi, del mercato e altro ancora.

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Le parole di Bruno Giordano nell’intervista sulla Lazio

Giordano su Gattuso e Lazio Genoa

Gattuso è un personaggio che si è costruito partendo dalla Calabria, da giocatore ha raggiunto il massimo vincendo un Mondiale. Nell’immaginario Zidane è un bravo allenatore perché era un bel calciatore, lui invece è solo grinta, ma non è così. Purtroppo però il calcio è fatto di queste etichette, difficili da togliersi di dosso. A me piace, non cerca alibi e non ne dà ai calciatori. Ieri il campo ha detto che la squadra gioca da squadra, con dei limiti tecnici abbastanza evidenti, ma con un bel gruppo. Sicuramente finiranno ogni gara dando il massimo”.

Giordano su Frattesi

Frattesi, anche se non è ancora al massimo della condizione, è determinante. Questa è una squadra che sa quello che deve fare e speriamo che queste due partite abbiano dato ai calciatori un po’ di slancio. Il un campionato è molto livellato in basso, lo dimostra la Fiorentina, e quindi può succedere di tutto. Ad ogni modo, credo ci siano 6-7 squadre che faranno un campionato a parte. Per la Lazio sarebbe un capolavoro arrivare tra le prime 7-8, vanno monitorate le difficoltà di Bologna e Fiorentina“.

Giordano sul mercato e Pinamonti

“Sutalo è un giocatore che sa quello che deve fare, se poi rimane Romagnoli andrei ad intervenire più sul centrocampo, in cui abbiamo giocatori importanti ma alcuni con problemi fisici. Serve un centrocampista in grado di fare più ruoli. Pinamonti è un buon giocatore, una decina di gol li fa. Il problema sono gli esterni: Zaccagni nell’ultimo anno e mezzo non pervenuto, poi ci sono Isaksen e Cancellieri. Io credo che in mezzo al campo, dove si vincono le partite, serva un altro innesto”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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