Giordano: “Porte chiuse con l’Arezzo? Sempre la stessa storia”

In un’intervista ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano ha commentato la decisione della Lazio di disputare la partita amichevole contro l’Arezzo a porte chiuse: ecco le sue parole.

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Le parole di Giordano sulla decisione di giocare Lazio Arezzo a porte chiuse

“Se come società vuoi un minimo di avvicinamento con il tifoso fai un piccolo passo aprendo i cancelli allo stesso, gli fai vedere l’amichevole e poi se ne vanno. Semplice, nulla di impegnativo per la società. Siamo sempre a commentare le stesse cose, domani magari esce un articolo che ci racconta che Lotito è pranto a fare qualsiasi cosa. Poi all’atto pratico le cose sono diverse. Così stanno le cose, da parte sua il tifoso appena può avere un contatto deve far sentire vicinanza alla squadra, che per un incontro casuale o in trasferta. Il resto ce lo dirà il tempo. Frattesi in conferenza ha detto che i tifosi se li gode fuori casa? Ragiona da laziale vero che ha la fortuna di indossare questa maglia. Un ragionamento da semplice tifoso che va dritto sul suo pensiero che è anche di riconoscenza”.

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