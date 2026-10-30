Giordano: “Il Cagliari ha fatto benissimo, è una squadra scorbutica”

In un’intervista ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano ha messo la Lazio sull’attenti in vista della gara contro il Cagliari, squadra che nasconde non poche insidie: le sue parole.

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Le parole di Giordano nell’intervista su Lazio Cagliari

“Se si dovesse vincere vorrebbe dire allungare comunque su alcune squadre viste le gare del week-end. Non sarà facile, sarà scorbutica. Loro si chiudono e riportano bene in contropiede, hanno buoni giocatori. Fino a due settimane fa il Cagliari ha fatto benissimo, mentre nelle ultime tre è rientrata nei ranghi. Ma anche con la Roma ha fatto bene. Quello che mi dà fiducia, però, è il momento della Lazio. Sta bene di testa, di gambe e di voglia di continuare a sorprendere. E’ un momento in cui tutti sono nella condizione straordinaria. Adesso pensare che qualcosa possa girare storto no, poi ci può essere la prestazione dell’avversario. C’è un gruppo che ragiona da gruppo, sull’approccio sono tranquillo”.

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