Giordano: “Altri con la nostra classifica già si sarebbero messi lo scudetto sul petto”

Bruno Giordano, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della Lazio di Gattuso e dell’inaspettato primato in classifica, lanciando poi una velata frecciata ai romanisti: ecco le sue parole.

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Le parole di Bruno Giordano nell’intervista sulla Lazio

“La Lazio c’è e con merito, non è lì per caso. C’è da godersi questo bel momento, inaspettato sì ma ormai siamo all’ottava giornata. Le somme le tireremo alla fine ma questa squadra diverte, non è mai doma, è bella, dà gusto vedere queste partite. La Lazio la gara col Parma l’ha gestita come voleva. Gattuso è un tecnico che vuole la spinta sempre, con un atteggiamento diverso magari non avrebbero fatto quell’autogol”.

Giordano su Belahyane

“Belahyane sta diventando importante, è giovane, ha energia, ha voglia. Lo avevamo visto poco, è stato bravo Gattuso a crederci. Sarà difficile per Rovella e Cataldi prendersi il posto. Questa squadra ha limiti ma il gruppo ha la predisposizione ad accettare ciò che propone il tecnico e quindi riesce a fare bene”.

Giordano e la frecciata ai romanisti

“Calcio di rigore netto per la Lazio, ma è giusto che la squadra non protesti troppo. La Lazio ha pensato a fare la partita, a prescindere da quell’episodio. Noi siamo un popolo diffidente, che fa fatica a sbilanciarsi. Altri se avessero la nostra classifica si sarebbero messi lo scudetto sul petto. Arriveranno sconfitte ma la Lazio sarà comunque difficile da battere visto lo spirito che sta mostrando”.

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