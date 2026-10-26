INTERVISTE
Giordano: “Altri con la nostra classifica già si sarebbero messi lo scudetto sul petto”
Bruno Giordano, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della Lazio di Gattuso e dell’inaspettato primato in classifica, lanciando poi una velata frecciata ai romanisti: ecco le sue parole.
Leggi anche: Mattei: “Bene fa Gattuso a smorzare gli animi. Col Sassuolo mi aspetto Diogo Leite”
Le parole di Bruno Giordano nell’intervista sulla Lazio
“La Lazio c’è e con merito, non è lì per caso. C’è da godersi questo bel momento, inaspettato sì ma ormai siamo all’ottava giornata. Le somme le tireremo alla fine ma questa squadra diverte, non è mai doma, è bella, dà gusto vedere queste partite. La Lazio la gara col Parma l’ha gestita come voleva. Gattuso è un tecnico che vuole la spinta sempre, con un atteggiamento diverso magari non avrebbero fatto quell’autogol”.
Giordano su Belahyane
“Belahyane sta diventando importante, è giovane, ha energia, ha voglia. Lo avevamo visto poco, è stato bravo Gattuso a crederci. Sarà difficile per Rovella e Cataldi prendersi il posto. Questa squadra ha limiti ma il gruppo ha la predisposizione ad accettare ciò che propone il tecnico e quindi riesce a fare bene”.
Giordano e la frecciata ai romanisti
“Calcio di rigore netto per la Lazio, ma è giusto che la squadra non protesti troppo. La Lazio ha pensato a fare la partita, a prescindere da quell’episodio. Noi siamo un popolo diffidente, che fa fatica a sbilanciarsi. Altri se avessero la nostra classifica si sarebbero messi lo scudetto sul petto. Arriveranno sconfitte ma la Lazio sarà comunque difficile da battere visto lo spirito che sta mostrando”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|22
|8
|2
|LAZIO
|22
|8
|3
|Roma
|18
|8
|4
|Milan
|18
|8
|5
|Como
|17
|8
|6
|Frosinone
|14
|8
|7
|Juventus
|14
|8
|8
|Torino
|13
|8
|9
|Cagliari
|13
|8
|10
|Napoli
|11
|8
|11
|Atalanta
|10
|8
|12
|Lecce
|9
|8
|13
|Bologna
|8
|8
|14
|Sassuolo
|8
|8
|15
|Monza
|7
|8
|16
|Genoa
|7
|8
|17
|Udinese
|4
|8
|18
|Fiorentina
|4
|8
|19
|Parma
|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
NOTIZIE18 ore ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato
-
INFORTUNATI23 ore ago
Allarme Gudmundsson, Gattuso spera nel miracolo: ecco come stanno le cose
-
CALCIOMERCATO LAZIO4 ore ago
Taylor centrale nel progetto, ma Gattuso teme la Premier: le ultime
-
INTERVISTE2 giorni ago
ESCLUSIVA – Hidenori: “Signori e Nesta i miei idoli, amo la Lazio. Lotito? Deve andare via!”