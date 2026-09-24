Giordano: “Gattuso ha guadagnato credibilità, entra nella testa dei giocatori”

Bruno Giordano durante un’intervista ai microfoni di Radiosei, ha parlato della Lazio di Gennaro Gattuso e dell’ottima partenza in campionato. Ecco le sue parole:

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L’intervista di Giordano sulla Lazio di Gattuso

“Gattuso ha guadagnato subito credibilità agli occhi del gruppo. È uno di quelli che ti dice le cose in modo diretto e sincero. Andrei cauto, però, nel valutare le dichiarazioni dei giocatori nei confronti del proprio tecnico. È anche un po’ una moda esprimersi in un certo modo. Vanno sempre tutti d’accordo nelle parole, guarda caso. I calciatori, poi, quando ti vengono contro costringono la società ad esonerare. Vedi quello che è accaduto alla Fiorentina. Molto più credibile quando i giocatori, come nel caso di Frattesi, elogiano pubblicamente l’uomo. Avrebbe potuto dire qualsiasi altra cosa, ma se c’è una persona che ti rispetta non puoi che stimarla. È certamente uno che entra nella testa dei giocatori, basta leggere le parole dei nazionali, malgrado il Mondiale fallito. Magari con Icardi avresti avuto tre punti in più per i gol che fa, ma cinque in meno per le mancanze di gruppo. Poi, Gattuso ha avuto un tecnico come Marcello Lippi che metteva in primo piano proprio questi aspetti”.

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