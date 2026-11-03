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INTERVISTE

Giordano: “La Lazio è in vetta senza montarsi la testa, non vedo squadre fenomenali”

Published

2 ore ago

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Giordano intervista Lazio Gattuso Zeman

L’ex attaccante biancoceleste Bruno Giordano nell’intervista a Radiosei analizza l’ottimo momento della Lazio in Serie A, soffermandosi sulla mentalità della squadra, sul lavoro di Gattuso e sul paragone con il gioco di Zeman.

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L’intervista di Giordano sulla Lazio di Gattuso e sul gioco di Zeman

Sul primo posto in campionato

“La Lazio è in vetta, potendo guardare tutti dall’alto, senza montarsi la testa, ma sapendo che tutte le squadre che affronterai ora ti rispetteranno. Non vedo squadre fenomenali in giro per l’Italia. Ci sono due-tre squadre che sono superiori a te, ma potrai giocartela per restare nella parte alta della classifica.”

Sulle possibili novità tattiche e la gestione delle gare

“Questo può accadere anche dentro la singola partita. La possibilità di gestire o dei piccoli cambiamenti che riguardano il palleggio o la consapevolezza che il gol può arrivare anche nella parte finale o la lettura della gara e delle difficoltà che affronti. Sono tante piccole cose che si possono fare, ma non credo che rinnegherà quello che ha proposto fino ad adesso. Magari non andare sempre a cento all’ora, ma variare un copione comunque ben preciso. La fine del girone di andata sarà il momento in cui si potranno tirare le prime vere somme. Avrai giocato il 50% delle gare ed avrai affrontato tutto. Poi, a volte, le cose cambiano con il mercato invernale. Vedremo cosa accadrà, per la Lazio sarebbe già importante restare così.”

Il confronto con la Lazio di Zeman

“Il gioco di attacco di Zeman non l’ho mai più visto. Era arrembante con movimenti codificati, poi c’erano delle giornate in cui c’erano dei black-out. Le squadre di Zeman sono le più riconoscibili, anche se nello spirito delle analogie ci sono.”

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