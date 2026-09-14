Giordano: “Con il Milan è stata una bella partita”

Bruno Giordano, ai microfoni di Radiosei, ha rilasciato un’intervista nella quale ha fotografato il momento biancoceleste ed è tornato a parlare del match di sabato, Lazio Milan.

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L’intervista a Bruno Giordano su Lazio Milan

“La partita è stata bella e il merito è di entrambe le squadre, che si sono affrontate a viso aperto”.

“Nel primo tempo mi è sembrato di rivedere la Lazio di Baroni, che ripartiva con grande velocità, con Tavares soprattutto. In una prima frazione straordinaria si sono viste attenzione e voglia di fare la partita. Credo che la Lazio abbia fatto un piccolo errore quando all’inizio della ripresa è andata a pressare molto alta, poi il calo di energia si è avvertito”.

Giordano su Belahyane

“Se guardo Belahyane vedo un giocatore che nel calcio italiano ci può stare, sabato ha fatto le due fasi. La fortuna dei calciatori la fanno gli allenatori, ci sono quelli che ti vedono e chi non ti vede“.

Giordano su Tavares e Zaccagni

“Tavares? Se devo dare 11 maglie, la prima la do lui. Poi qualche errore lo fanno tutti. La sua è una presenza che incute terrore agli avversari”.

“Zaccagni stava sul pezzo, era concentrato. Sta giocando bene e per la squadra”.

Giordano su Pinamonti

“Pinamonti non è in condizione, ma i suoi gol arriveranno. Soprattutto con la Lazio che gioca in questo modo. Io Icardi non lo prenderei, Gattuso chiede di pressare, Icardi gioca per sé stesso. Poi è fenomenale nel fare gol, questo è chiaro”.

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