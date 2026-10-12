Giordano: “Lazio squadra molto verticale, a volte servirebbe più palleggio”

Bruno Giordano, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della vittoria della Lazio contro il Monza e della verticalità che esprime; poi anche un appunto sul palleggio in più che servirebbe.

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Le parole di Bruno Giordano nell’intervista su Lazio Monza

“Primo tempo fatto molto bene, poi nel secondo non so se c’è stato un rilassamento o se certi calciatori erano stanchi. Questa gara poteva nascondere dei trabocchetti ma la Lazio ha fatto la partita che doveva fare, al netto di qualche sofferenza, è anche fisiologico concedere occasioni nei 90′.

Questa è una squadra che deve vivere partita dopo partita, senza pensare troppo a lungo, spingendo sull’acceleratore. La Lazio palleggia poco, è una squadra molto verticale, a me piace così però in alcuni momenti con il palleggio addormenteresti la gara, questo potrebbe essere l’unico neo. Questa rosa, per fare una sola competizione, credo sia adatta. Se può confermarsi alla lunga su questi livelli non lo so”.

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