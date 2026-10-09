INTERVISTE
Giordano: “Gattuso è un martello, questa è la sua mentalità”
In un’intervista in collegamento con Radiosei, l’ex calciatore della Lazio Bruno Giordano ha parlato del prossimo impegno dei biancocelesti contro il Monza e del continuo ballottaggio fra Noslin e Pinamonti: ecco il suo pensiero al riguardo.
LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Lazio Monza: Noslin in vantaggio su Pinamonti
Le parole di Giordano nell’intervista su Lazio Monza e sul ballottaggio tra Noslin e Pinamonti
“Sono sicuro che tutto questo parlare ed avvertire sui rischi della ripresa contro il Monza porterà la Lazio ad una prestazione di grande determinazione e concentrazione. Immagino, per questo, una partita in discesa. Il martellamento di Gattuso è uno dei simboli della mentalità che ha utilizzato anche da calciatore. Il primo tempo di Venezia è sicuramente quello su cui ha battuto in questi giorni. Ma nessuna squadra può permettersi di sottovalutare nessuno”.
Sul ballottaggio tra Noslin e Pinamonti
“Pinamonti-Noslin? Il titolare è chi gioca meglio. Adesso l’olandese vorrà mantenere questa posizione con l’ex Sassuolo che vorrà guadagnare punti. Noi vogliamo tutto e subito, l’esempio è David che alla Juventus era stato battezzato ed a Madrid segna sempre. Serve pazienza. Staremo a vedere anche il carattere di Pinamonti. Se davvero perde fiducia per queste gare in cui non ha il posto assicurato. Può essere uno stimolo o un freno. Detto questo, se dovesse essere confermato Noslin con il Monza sarebbe giusto. Gli attaccanti vivono per il gol e quando c’è un attaccante che segna si spiege per un altro. Un controsenso”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Si complica il rientro di Cataldi: il suo ritorno in campo può slittare ulteriormente
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Niente Lazio per Icardi, il ritorno al Gala è ora possibile
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Infortunio Marusic, forfait anche con il Monza: il recupero slitta alla Juventus
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Infortunio Rovella: proverà ad esserci col Monza ma la convocazione resta improbabile