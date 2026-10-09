Giordano: “Gattuso è un martello, questa è la sua mentalità”

In un’intervista in collegamento con Radiosei, l’ex calciatore della Lazio Bruno Giordano ha parlato del prossimo impegno dei biancocelesti contro il Monza e del continuo ballottaggio fra Noslin e Pinamonti: ecco il suo pensiero al riguardo.

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Le parole di Giordano nell’intervista su Lazio Monza e sul ballottaggio tra Noslin e Pinamonti

“Sono sicuro che tutto questo parlare ed avvertire sui rischi della ripresa contro il Monza porterà la Lazio ad una prestazione di grande determinazione e concentrazione. Immagino, per questo, una partita in discesa. Il martellamento di Gattuso è uno dei simboli della mentalità che ha utilizzato anche da calciatore. Il primo tempo di Venezia è sicuramente quello su cui ha battuto in questi giorni. Ma nessuna squadra può permettersi di sottovalutare nessuno”.

Sul ballottaggio tra Noslin e Pinamonti

“Pinamonti-Noslin? Il titolare è chi gioca meglio. Adesso l’olandese vorrà mantenere questa posizione con l’ex Sassuolo che vorrà guadagnare punti. Noi vogliamo tutto e subito, l’esempio è David che alla Juventus era stato battezzato ed a Madrid segna sempre. Serve pazienza. Staremo a vedere anche il carattere di Pinamonti. Se davvero perde fiducia per queste gare in cui non ha il posto assicurato. Può essere uno stimolo o un freno. Detto questo, se dovesse essere confermato Noslin con il Monza sarebbe giusto. Gli attaccanti vivono per il gol e quando c’è un attaccante che segna si spiege per un altro. Un controsenso”.

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