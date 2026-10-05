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INTERVISTE

Giordano: “L’Italia ora sta benissimo, anche la Lazio punti sui giovani”

Published

4 ore ago

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Giordano intervista Lazio Nazionale

Bruno Giordano ha rilasciato poco fa una nuova intervista per Radiosei, lì l’ex Lazio ha parlato del momento della Nazionale e del club biancoceleste.

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Le parole di Giordano nell’intervista sulla Lazio e la Nazionale

“Rispetto a come eravamo partiti col Belgio, ora stiamo benissimo. Con la Francia hai resistito bene, adesso hai la possibilità di arrivare al secondo posto, cosa inaspettata all’esordio. Ci sono dei giocatori da sfruttare perché stanno bene. Non credo che Mancini faccia sconti, giocherà chi sta meglio. Contro al Francia è andato bene tutto, bravo Donnarumma; l’hai recuperata con grande volontà, hai fatto la partita che dovevi fare. Ho visto Frattesi bene fisicamente e di testa. Rispetto alle grandi, siamo indietro in zona offensiva”.

Giordano sui Floriani

“Alla Lazio bravo anche l’allenatore a scegliere Floriani, che magari è rimasto per ‘caso’ ma poi lo ha fatto giocare. Il discorso parte dal basso, sui giovani ci devi lavorare, devi avere pazienza. Devi lavorare per far crescere i giocatori, non per vincere.

Giordano su Frattesi

“La penso come lui, per la carriera di Frattesi è stato un passaggio importante, si è preso le sue responsabilità, era un peccato ‘sprecare’ le sue qualità. Io questo passo lo avrei fatto un anno prima, buon per noi che non abbia accettato altre destinazioni. In un centrocampo a tre è il giocatore ideale, è fantastico”.

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