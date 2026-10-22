Giordano: “Sembra che col Parma sia già vinta, Pinamonti diventerà titolare”

L’ex bomber della Lazio Bruno Giordano ai microfoni di Radiosei si è proiettato alla delicata sfida contro il Parma di domenica prossima, soffermandosi sullo stato di forma di Pinamonti.

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Le parole di Giordano in vista di Lazio Parma.

“Se la Lazio dovesse aggiungere punti di distacco dal Napoli in questo turno di campionato, il vantaggio diventerebbe non colmabile da parte degli azzurri. Dodici punti sono tanti e soprattutto lo stato d’animo della piazza e dei calciatori sarebbe determinannte.

Per quanto riguarda la gara con il Parma, però, sono leggermente preoccupato. Non sento nell’ambiente la tensione che c’era prima di Monza e Juventus. Temo che questo possa entrare anche nello stato d’animo di chi scende in campo. Sembra quasi che questa partita sia già stata vinta, come se i pochi o tanti tifosi che andranno allo stadio sappiano già di vedere 2-3 gol per archiviare la gara. C’è anche la partita da fare, credo che Gilardino lavorerà molto sulla fase difensiva. Devi essere bravo a sbloccarla, intanto. Ora ci sono anche degli avversari che sanno che sei al primo posto in classifica. Cambia l’approccio e la vetrina da sfruttare per metterti in mostra”.

Giordano su Pinamonti.

“Credo che l’idea di Gattuso sia quella di recuperare Pinamonti. Noslin ha giocato benissimo, ma resta sempre un tipo di attaccante che sta poco in area di rigore. Ora ha la possibilità di giocare dall’inizio in queste tre partite ravvicinate, alla lunga penso che Pinamonti si prenderà la maglia da titolare”.

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