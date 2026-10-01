Giordano: “C’è necessità di recuperare giocatori, dopo la sosta sarà difficile”

L’intervista di Bruno Giordano ai microfoni di Radiosei, sulle prossime sfide della Lazio dopo la sosta Nazionali e sulle condizioni di alcuni calciatori.

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L’intervista di Giordano sulle partite della Lazio dopo la sosta

Giordano su Taylor

“Taylor potrebbe essere attenzionato più di altri e se entri nell’ottica di una sua cessione devi previnire. Poi non so quali profili ci sono appetibili. Non so se oggi, davvero, la Lazio non sa se ci sono dei movimenti sull’olandese. Magari a luglio ed agosto hanno rifiutato dei sondaggi per lui, dandosi appuntamento alla sessione di gennaio. Un mediano nell’ottica delle condizioni di Cataldi e Rovella? In quel ruolo puoi sempre abbassare Taylor che è una funzione che già svolge partendo da mezzala”.

Sulla sosta

“Questa è una lunga sosta, sai che squadra lascia ma non quella che trovi. Poi ci sono molti giocatori che sono fuori con le rispettive nazionali. Sarebbe stato meglio per Gattuso recuperare più giocatori dall’infermeria. L’ultima Lazio di Venezia è stata una squadra che aveva bisogno di fermarsi, proprio perchè c’è necessità di recuperare giocatori”.

Su Dele-Bashiru

“Dele-Bashiru? È un giocatore che dà l’idea di essere pericoloso, è indisciplinato all’interno della partita, ma ha doti fisiche e di inserimento. Difficilmente perchè duelli uomo contro uomo, anche se tatticamente deve apprendere ancora diverse cose”.

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