Giordano: “Lazio? La squadra ha dimostrato di non essere così scarsa come veniva dipinta”

Bruno Giordano ha concesso un’intervista ai microfoni di Radiosei nella quale ha analizzato l’avvio di stagione della Lazio.

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Le parole di Giordano sulla Lazio

“La Lazio per merito dei propri giocatori si andrà a giocare con il Milan una gara importante. Sarebbe bello giocare in una cornice diversa, ma i tifosi hanno fatto una scelta che deve essere rispettata”.

“Nelle ultime dichiarazioni di Fabiani c’è anche questo, oltre all’invito al presidente Lotito a prendere in mano la situazione. Il resto dipende cosa vuol fare da grande il presidente, se vuole fare il politico ben venga. Non credo che si possano fare bene entrambe le cose, a meno che tu non abbia la capacità di dare fiducia, delegare ed ascoltare”.

“Da parte della squadra c’è stata la volontà di dimostrare di non essere così scarsa come veniva dipinta. Si sono uniti, hanno fatto bene ed ora è bello confrontarsi con le altre. La sensazione è che questo gruppo sia in grado di fare sempre il massimo, al netto delle proprie lacune. Non credo che sia controproducente il fatto che Fabiani abbia parlato di Europa. Penso si possa giocare con l’equilibrio giusto nell’affrontare gara dopo gara e con la motivazione di mettersi in mostra.”

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