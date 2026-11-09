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INTERVISTE

Giordano: “Noslin, che prova! Partiti per vincere, poi il pari. E’ mancata un po’ di…”

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1 ora ago

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Giordano intervista Napoli Lazio 9 novembre 2026

Bruno Giordano, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha commentato il pari del Maradona tra Napoli e Lazio, ricordando poi anche Gabriella Grassi, storica segretaria della Lazio scomparsa ieri, domenica 8 novembre.

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Le parole di Bruno Giordano nell’intervista su Napoli Lazio

“Abbiamo allungato sul Como. Quello che fa ben sperare non è la classifica del momento, che è bellissima, ma ciò che vediamo. Anche ieri al Maradona la Lazio è arrivata per vincere, è arrivata con grande personalità. Primo tempo stellare, si poteva concretizzare di più. Il Napoli poi ha reagito nella ripresa. Nel complesso, la Lazio ha fatto una grande partita contro un avversario che non sta vivendo un bel periodo ma che ha grandi giocatori. Buon punto per la Lazio, ma importante anche per il Napoli. Tutto sommato il pareggio è giusto.

È mancata un po’ di presenza in area di rigore, Noslin ne ha messi di palloni. Mancava poi l’ultimo tocco. La presenza lì non è stata massiccia come nelle altre gare. Noslin ha giocato un’altra bella partita, ha creato scompiglio. Belahyane è stato uno dei migliori, Isaksen bene nel primo tempo”.

Giordano su Gabriella Grassi

“Quando dici ‘Gabriella’ dici ‘Lazio’. Sapeva tutti i segreti del mondo Lazio ma è stata una persona sempre discreta. Grande tifosa. Mancanza che si farà sentire, era un punto di riferimento. Una signora, con la classe del laziale puro”.

Redazione Lazionews.eu
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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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