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INTERVISTE

Giordano: “La Lazio può permettersi di pareggiare, se vince si guarda al quarto posto”

Published

2 ore ago

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Giordano intervista Napoli Lazio big match

L’ex attaccante di Lazio e Napoli, Bruno Giordano, è intervenuto a Radiosei per analizzare il big match di domenica tra le sue due ex squadre, e quanto possa essere una svolta per entrambi i club.

Leggi anche: Agostinelli su Napoli-Lazio: “Situazione molto delicata per Allegri, Gattuso guida una macchina perfetta”

L’intervista di Giordano su Napoli Lazio

Sulla pressione sul Napoli e il momento della Lazio

“Posta in palio alta per tutte e due. La Lazio può permettersi di pareggiare o anche di perdere, starebbe facendo comunque qualcosa di sensazionale. Per il Napoli se non dovessero arrivare i tre punti sarebbe una stagione all’insegna del vediamo cosa sarà. Il Napoli deve dare una svolta, sarà una partita complicata per tutte e due perché la Lazio viene da un momento stratosferico, ci auguriamo che possa confermarlo anche domenica; dall’altra c’è una squadra in difficoltà che però ha qualche campione all’interno della squadra, e i campioni si possono svegliare da un momento all’altro.”

Sulle insidie della gara

“Caos Napoli? Un rischio un più per la Lazio. I biancocelesti devono continuare così, serve dare continuità di ritmo, avendo gli uomini contati il Napoli può andare in difficoltà negli ultimi venti minuti.”

Sul possibile scenario in caso di vittoria biancoceleste

“Il primo pensiero se la Lazio vincesse a Napoli? Il quarto posto.”

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