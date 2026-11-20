Bruno Giordano è soddisfatto del rendimento complessivo di Andrea Pinamonti ma in futuro il centravanti della Lazio dovrà dare qualcosa in più: questa è la sua ultima intervista per Radiosei.

LEGGI ANCHE: Pedullà: “Provstgaard all’Inter? Non esiste alcun collegamento con Frattesi”

Le parole di Giordano nell’intervista su Pinamonti

“Gattuso vede Pinamonti quotidianamente, noi lo vediamo solo nei 90′. Non credo sia stato massacrato, tutti quanti lo stanno aspettando, anzi è stato sottolineato anche l’attenuante di una preparazione estiva non ideale. Noslin in questo momento può giocare in qualsiasi modo e ruolo, ha entusiasmo e forza fisica. Sa quello che deve fare e lo fa bene, l’assist a Frattesi con il Napoli è un esempio. Ci aspettiamo solo conferme dalla squadra e dai singoli. Pinamonti, va detto, ha comunque realizzato due reti nel poco tempo in cui ha giocato. Può fare molto di più, ma ritengo il suo rendimento in linea con la situazione”.

Giordano sulla ripresa del campionato

“La Lazio è già lanciata, non deve fare una rincorsa, sono le altre che devono lanciarsi per recuperare. La Lazio davvero, come dice Gattuso, deve giocare e pensare ad una partita alla volta. Giocando ogni partita al massimo puoi davvero sparare il massimo ogni volta. Sta a Gattuso inculcare nella testa dei giocatori la convinzione che quello che conta è solo il prossimo avversario”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP