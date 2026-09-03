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INTERVISTE

Giordano: “Romagnoli perdita gravissima, ma la Lazio ha perso tempo”

Published

4 ore ago

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Giordano intervista Romagnoli addio Lazio

Bruno Giordano, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della cessione di Romagnoli all’Al-Sadd e della grave perdita che rappresenta il suo addio. Ecco le sue parole.

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Le parole di Bruno Giordano nell’intervista sull’addio di Romagnoli

La perdita di Romagnoli è grave e importante, ho sperato fino all’ultimo potesse rimanere. È stato per anni il leader indiscusso della difesa, altri hanno preso valore giocando accanto a lui. È uno di quei giocatori che ti fanno giocar bene, come fatto da Albiol per Koulibaly. 

Mi dispiace anche perché è un laziale vero, ma hanno perso tempo tutti. In Qatar potevano averlo già da qualche mese, il calciatore è stato in balia delle società perché mentalmente era già andato E anche la Lazio che ha dovuto pagare due stipendi in più, un conto è andare via a giugno e un altro è farlo a settembre. Quando c’è una cessione comunque tutti sono contenti, rimane il rammarico di aver perso un pezzo importante”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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