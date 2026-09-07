Giordano: “Acquisti da 7, cessioni da 5: al mercato do 6”

Nel corso di un’intervista sulle onde di Radiosei, Bruno Giordano ha presentato il test che attende stasera la Lazio, in campo contro l’Udinese, e ha commentato il mercato dei biancocelesti: Pinamonti è un buon acquisto, mentre il ritorno di Floriani Mussolini promette bene. Di seguito le sue parole.

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Le parole di Giordano nell’intervista su Lazio Udinese e il mercato

“Sarà una bella partita, un bel test. Affronti una squadra che sta bene. Questa è una gara che può darti tanto, per intraprendere una strada o un’altra. Potrebbe farti togliere dalla mente ciò che pensavano in molti ad inizio stagione. L’importante è che la squadra dimostri di essere tale, di essere unita. Si deve pensare più al gruppo che a se stessi, credo debba essere questo il marchio di fabbrica di questa squadra”.

Su Pinamonti

“Pinamonti a me piace, è serio, pensa al calcio, ha fatto il massimo per arrivare qui, avrà le motivazioni giuste. Chiaro che l’attaccante va messo in condizione di segnare”.

Su Floriani Mussolini

“Bene fin qui Floriani, non ha dato la sensazione che fosse emozionato e sicuramente lo è stato. Ha fatto una bella partita subentrando, si è ripetuto giocando titolare. Si è presentato bene, poi è un prodotto del settore giovanile e questo va difeso. Con Kamara sarà una bella prova”.

Sul mercato della Lazio

“Il mercato della Lazio è da 7 per le entrate, da 5 per le uscite. Quindi arriviamo a 6. Di Romagnoli e Gila sentiremo la mancanza nel corso della stagione. Poi è andato via un giocatore carismatico come Pedro, che ti dava tanto. Brozovic sarebbe un valore aggiunto a livello di esperienza e non solo”.

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