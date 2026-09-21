Giordano: “Gattuso è stato onesto, la Lazio ha sofferto. Belahyane? Difficile toglierlo”

Bruno Giordano, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della vittoria della Lazio in trasferta contro il Venezia: ecco le sue parole.

Leggi anche: Tifo Organizzato: “2006-2026, anni di complotti inesistenti. La storia non cambia”

Le parole di Giordano nell’intervista su Venezia Lazio

“La Lazio ha sofferto, come capita a tutte le squadre. Adams in mezz’ora ha avuto tre occasioni per segnare. Dopo il gol la Lazio ha trovato il raddoppio e gestito, nella ripresa è stata la squadra che conosciamo. Sabato mi è piaciuta la reazione”.

Giordano sulle dichiarazioni di Gattuso

“Le dichiarazioni di Gattuso? È stato onesto. Gli episodi cambiano le partite”.

Giordano sul gol di Noslin

“Bello il gol di Noslin, anche se effettivamente è stato lasciato solo. Cancellieri gioca con più tranquillità, ha la consapevolezza che l’allenatore crede in lui e quindi è più sereno”.

Giordano su Belahyane

“Belahyane sta giocando bene, non credo sia facile togliergli il posto. Si sta ritrovando. Tra Rovella e Cataldi giocherà poi chi starà meglio”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP