INTERVISTE
Giordano: “Gattuso è stato onesto, la Lazio ha sofferto. Belahyane? Difficile toglierlo”
Bruno Giordano, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della vittoria della Lazio in trasferta contro il Venezia: ecco le sue parole.
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Le parole di Giordano nell’intervista su Venezia Lazio
“La Lazio ha sofferto, come capita a tutte le squadre. Adams in mezz’ora ha avuto tre occasioni per segnare. Dopo il gol la Lazio ha trovato il raddoppio e gestito, nella ripresa è stata la squadra che conosciamo. Sabato mi è piaciuta la reazione”.
Giordano sulle dichiarazioni di Gattuso
“Le dichiarazioni di Gattuso? È stato onesto. Gli episodi cambiano le partite”.
Giordano sul gol di Noslin
“Bello il gol di Noslin, anche se effettivamente è stato lasciato solo. Cancellieri gioca con più tranquillità, ha la consapevolezza che l’allenatore crede in lui e quindi è più sereno”.
Giordano su Belahyane
“Belahyane sta giocando bene, non credo sia facile togliergli il posto. Si sta ritrovando. Tra Rovella e Cataldi giocherà poi chi starà meglio”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|5
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|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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