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INTERVISTE

Giordano: “Gattuso è stato onesto, la Lazio ha sofferto. Belahyane? Difficile toglierlo”

Published

3 ore ago

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Giordano intervista Venezia Lazio

Bruno Giordano, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della vittoria della Lazio in trasferta contro il Venezia: ecco le sue parole.

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Le parole di Giordano nell’intervista su Venezia Lazio

La Lazio ha sofferto, come capita a tutte le squadre. Adams in mezz’ora ha avuto tre occasioni per segnare. Dopo il gol la Lazio ha trovato il raddoppio e gestito, nella ripresa è stata la squadra che conosciamo. Sabato mi è piaciuta la reazione”.

Giordano sulle dichiarazioni di Gattuso

“Le dichiarazioni di Gattuso? È stato onesto. Gli episodi cambiano le partite”.

Giordano sul gol di Noslin

“Bello il gol di Noslin, anche se effettivamente è stato lasciato solo. Cancellieri gioca con più tranquillità, ha la consapevolezza che l’allenatore crede in lui e quindi è più sereno”.

Giordano su Belahyane

Belahyane sta giocando bene, non credo sia facile togliergli il posto. Si sta ritrovando. Tra Rovella e Cataldi giocherà poi chi starà meglio”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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