Giordano: “La vittoria contro la Juve è stata magica, darà consapevolezza”

Bruno Giordano, che aveva già detto la sua sull’attuale momento biancoceleste in un intervento radiofonico ieri, è tornato a concedere un’intervista a Radiosei, parlando questa volta della vittoria contro la Juventus e di quanto possa significare, anche da un punto di vista psicologico, per la squadra, nel prosieguo della stagione.

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Così Giordano nella sua intervista dopo la vittoria sulla Juventus

“Nove anni fa, quando vincemmo a Torino, la Juve sbagliò un rigore e fu una gara più equilibrata. Sabato la Lazio ha dominato dal primo all’ultimo minuto, questa è la differenza. La squadra ha saputo interpretare la partita sia quando bisognava difendersi nei propri 30 metri sia quando si aggrediva alti nei pressi dell’area di rigore avversaria”.

“La Lazio ha palleggiato, sviluppato azioni per vie centrali e sugli esterni, giocando in contropiede. Ripartenze sia veloci sia fatti bene tecnicamente a livello di passaggi. Non 50 passaggi ma quei quattro passaggi che ti portano a ridosso dell’area di rigore. C’è stata voglia di stupire dall’inizio, da parte di tutti, e ci sono riusciti”.

“Una vittoria come questa ti dà consapevolezza, poi queste sono serate e vittorie magiche. Però in settimana ti alleni con più voglia, se hai toccato certi livelli e fatto certe imprese, simili situazioni ti portano a restare sempre dentro la partita. Soprattutto nei match importanti”.

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