L’ex calciatore Rodolfo Giorgetti ha concesso un’intervista al sito news.superscommesse per parlare dell’inizio di stagione in Serie A e, nello specifico, della Lazio e del suo tecnico Gennaro Gattuso, che stima molto.

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L’intervista a Rodolfo Giorgetti sulla Lazio e il suo allenatore, Gattuso

Sono cresciuto in una famiglia in cui il cuore tende dalla parte dell’Inter, per cui mi verrebbe facile da dire che sia lei la squadra favorita per vincere lo Scudetto, ma confido molto in Gattuso; mi piace come persona e ho sempre avuto stima di lui anche da avversario in campo, perché sapeva essere vero e leale. Spero che possa fare davvero bene quest’anno con la Lazio, merita dei successi anche da allenatore”.

Giorgetti su Lazio Lecce

“Le partite vanno tutte giocate e non credo esista un momento giusto o sbagliato per affrontare una squadra, anche la capolista. Sicuramente, il Lecce questo lo sa. Si tratta di una sfida complicata, ma chi ha tutto da perdere è proprio la Lazio. Sono certo che la squadra andrà in campo tranquilla e non mancherà la concentrazione per fare bella figura, proprio perché dinanzi ci sarà la prima della classe. Sono fiducioso che il Lecce possa portare a casa qualche punto dall’Olimpico…”.

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