Giuffredi: “Gattuso era un incapace e oggi lo si considera il migliore d’Italia…”

Il procuratore Mario Giuffredi ha concesso un‘intervista a Kiss Kiss Napoli per commentare il momento della squadra di Allegri, prossima avversaria della Lazio, e citare anche il percorso di Gattuso e dei suoi.

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L’intervista a Giuffredi sulla Lazio che si prepara ad affrontare il Napoli

“Allegri non ha responsabilità, sta facendo quello che può fare. Sul mercato il Napoli ha fatto quello che poteva fare. Non poteva fare altro perché non si possono portare i club al fallimento. Ha accettato una situazione pur sapendo che non poteva fare mercato e rinforzare la squadra. Poi ha una sfilza di infortuni. È troppo facile giudicare quando ci sono gli infortunati”.

“Non ha mai avuto tutta la squadra a disposizione e sta tenendo botta in una situazione di emergenza. Bisogna giudicare Allegri con la rosa al completo. Nelle ultime tre partite ha fatto sette punti e meritava di vincere con la Roma. Ieri, senza gli infortuni, volevo vedere come finiva. Ci vuole rispetto per Allegri in un periodo di emergenza. Napoli deve stare vicino ad Allegri e al club”.

“Quando le cose vanno male gli addetti ai lavori fanno le analisi e le colpe sono di tutti. Non è giusto però far portare la voce a determinate persone dimenticando chi c’è stato prima. Pure Gattuso non era buono e oggi sembra il migliore d’Italia. Siamo un popolo che va dietro al pareggio, alla vittoria o alla sconfitta. Dovremmo essere più coerenti nell’analizzare le cose e non sparare a zero su ogni sconfitta”.

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