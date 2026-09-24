Godeas: “La Lazio la vera sorpresa della Serie A”

Durante un’intervista a Superscommesse.it l’ex attaccante Denis Godeas ha parlato dell’ottimo inizio di stagione della Lazio di Gattuso. Ecco le sue parole:

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L’intervista di Godeas sulla Lazio di Gattuso

“Sono trascorse ancora poche partite in Serie A per dare giudizi reali, però qualche indicazione si vede. La Roma ha un grande allenatore, forse il migliore in Italia, e sta mostrando ritmo, intensità e una grande fase offensiva. L’Inter, invece, per me è la squadra più forte. La Lazio è la vera sorpresa del campionato e aggiungerei il Como, che ha qualità e talento. Ognuna di queste squadre sta emergendo per caratteristiche molto precise”.

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