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INTERVISTE

Godeas: “La Lazio la vera sorpresa della Serie A”

Published

3 ore ago

on

Lazio

Durante un’intervista a Superscommesse.it l’ex attaccante Denis Godeas ha parlato dell’ottimo inizio di stagione della Lazio di Gattuso. Ecco le sue parole:

Leggi anche: Bisignani: “Nessun complotto, vogliamo solo la Lazio grande”

L’intervista di Godeas sulla Lazio di Gattuso

“Sono trascorse ancora poche partite in Serie A per dare giudizi reali, però qualche indicazione si vede. La Roma ha un grande allenatore, forse il migliore in Italia, e sta mostrando ritmo, intensità e una grande fase offensiva. L’Inter, invece, per me è la squadra più forte. La Lazio è la vera sorpresa del campionato e aggiungerei il Como, che ha qualità e talento. Ognuna di queste squadre sta emergendo per caratteristiche molto precise”.

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2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
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