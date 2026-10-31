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INTERVISTE

Gonini: “Floriani ragazzo d’oro. Ha sofferto per il cognome”

Published

3 ore ago

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Gonini intervista Floriani Mussolini

L’ex allenatore di Romano Floriani Mussolini ha rilasciato un’intervista per Sportweek, mister Piero Gonini ha allenato il terzino della Lazio ai tempi della Vigor Perconti.

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Le parole di Gonini nell’intervista su Floriani

“Romano era magro, fino fino, ma non arrivò con la spocchia di chi giocava nella Lazio, bensì con umiltà. Aveva 15 anni, lo provammo anche a centrocampo, col numero 8, ma come terzino faceva la differenza. Ricordo la sua bella corsa e la sua capacità di sovrapporsi di continuo. Un ragazzo d’oro. Nei suoi silenzi, a volte, percepivo la sofferenza di dover portare un cognome ingombrante, o gli occhi di chi lo guardava storto a prescindere. ‘Davvero il figlio della Mussolini gioca qui?’, dicevano. Veniva attaccato, ma era e resta un ragazzo d’oro”

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