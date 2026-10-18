Gonzalez: “Siamo pronti a tutto per vincere”

Nico Gonzalez ha parlato poco prima del fischio di inizio del big match Juventus Lazio ai microfoni di DAZN.

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Le parole di Nico Gonzalez nel pre partita di Juventus Lazio.

“Siamo pronti a tutto, abbiamo meno tempo di recupero rispetto agli altri ma questo è il calcio. Oggi secondo me sarà una partita troppo importante, in casa e che vogliamo vincere. Stiamo andando sulla stessa strada, siamo uniti”

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