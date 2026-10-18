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INTERVISTE

Gonzalez: “Siamo pronti a tutto per vincere”

Published

33 minuti ago

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Nico Gonzalez ha parlato poco prima del fischio di inizio del big match Juventus Lazio ai microfoni di DAZN.

LEGGI ANCHE: Lazio scivolata al terzo posto, ora l’impresa per riprendersi la vetta

Le parole di Nico Gonzalez nel pre partita di Juventus Lazio.

“Siamo pronti a tutto, abbiamo meno tempo di recupero rispetto agli altri ma questo è il calcio. Oggi secondo me sarà una partita troppo importante, in casa e che vogliamo vincere. Stiamo andando sulla stessa strada, siamo uniti”

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4 Cagliari 13 6
5 Milan 12 6
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7 Juventus 11 6
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9 Frosinone 10 6
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12 Torino 7 6
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15 Udinese 4 6
16 Monza 4 6
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