INTERVISTE
Governi: “Provstgaard talento d’altri tempi. Gattuso? Non ci puntavo”
Il regista Silvio Governi è tornato a parlare di Lazio e lo ha fatto in un’intervista per Radiosei: questo è il suo pensiero suo club allenato da Gennaro Gattuso:
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Le parole di Governi nell’intervista sulla Lazio di Gattuso
“Non vedere la Lazio dal vivo è un atto d’amore, sono tra quelli che ha deciso di rimanere fuori dallo stadio ma ovviamente seguo la squadra e mi godo il momento incollato alla televisione. Mi sono appuntato alcune cose che sono i fattori principali che rendono la Lazio un miracolo. La prima è la solidità difensiva, Provstgaard sembra un talento d’altri tempi e i numeri parlano per loro. Il secondo punto è la concretezza. Poi, e questo è il punto principale, è lo spirito di gruppo: non a caso hanno segnato dieci marcatori diversi. Sto apprezzando Gattuso anche se all’inizio non ci avrei puntato”.
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