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INTERVISTE

Gozzini: “Gila è l’acquisto migliore per rendimento”

Published

1 ora ago

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Mario Gila

La giornalista Alessandra Gozzini ha espresso le sue valutazioni, in un approfondimento sulla Gazzetta dello Sport, relativamente alla campagna acquisti del Milan, parlando molto bene dell’acquisto dell’ex Lazio, Mario Gila.

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L’approfondimento della giornalista Gozzini sull’acquisto di Gila da parte del Milan

“Mario Gila è stato il terzo acquisto più caro dell’estate rossonera: 30 milioni alla Lazio per il cartellino, spesa inferiore solo a quelle per Moreira, 50 allo Strasburgo, e Ramos, settanta al Psg. La prova del campo però rovescia il podio: Gila è primo per rendimento, seguito dagli altri due. Moreira per i tre gol fatti, ma senza ancora avere il posto fisso, Ramos per il lavoro di squadra, che però non lo premia in area. Gila, che sarà ospite al Festival dello Sport sabato alle ore 18, dopo un intervento di Gerry Cardinale, fa invece il ministro della difesa: puntuale, tecnico e solido, proprio come serviva al nuovo Milan. Gila è spessore, sicurezza, leadership e sono sempre i numeri a provarlo”.

“La squadra è rimasta imbattuta contro Venezia e Lecce: l’ex laziale era titolare. Il muro non ha retto nelle due trasferte di Torino, casa granata e casa Juve: due gol subiti nel recupero, quando Gila era già uscito dal campo per guai fisici di poco conto. Due gol incassati anche nello stadio della Lazio, quando l’ex era in balia degli avversari insieme al resto del gruppo, altrettanti subiti dal Benfica in Europa League: Gila era subentrato nella ripresa e la prima rete ospite, dopo un quarto d’ora, era arrivata, di fatto, senza resistenza rossonera”.

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