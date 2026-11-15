Grassadonia: “Anno diverso dagli altri, il percorso è quello giusto”

Il mister della Lazio Women Gianluca Grassadonia è intervenuto in zona mista dopo la sconfitta delle biancocelesti contro la Fiorentina.

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Le parole di mister Grassadonia dopo la sconfitta della Lazio Women contro la Fiorentina.

“Gara molto sfortunata, direi. Abbiamo subito un gol incredibile, il primo soprattutto. Abbiamo sofferto un po’ all’inizio sulle scalate che dovevamo fare, però questo fa parte anche di un percorso di una squadra tanto giovane, alla prima esperienza. Abbiamo affrontato, secondo me, una corazzata, perché la Fiorentina è una squadra forte, dalla grande qualità, dal motore importante. Ma siamo venuti qua a testa alta a giocarcela. Dispiace poi aver subito il secondo gol così da calcio d’angolo, però faccio i complimenti alle ragazze.

Il percorso è quello giusto, sappiamo che è un anno diverso dagli altri, e quindi bisogna continuare a lavorare, mantenere alto l’entusiasmo e spingere. Non abbiamo alternative. Le ragazze stanno crescendo di partita in partita. Questa è la settima, forse l’unica che abbiamo sbagliato, per eccesso di timore, è stata quella con l’Inter e poi per il resto la squadra ha sempre fatto il suo dovere”.

Grassadonia sulla stagione.

“Stagione complicata? Io mi sono sempre dichiarato, quando bisognava vincere il campionato di Serie B, ho detto: ‘Vinceremo il campionato di Serie B’ e l’abbiamo vinto. Passati i due anni che abbiamo fatto in Serie A, ho sempre detto che saremmo stati noi a comprare le scatole di tutti, e l’abbiamo fatto. Quest’anno è una squadra 2007, 2006, 2005, 2004, alla prima esperienza, giovane. Abbiamo perso sicuramente qualità e oggi la squadra sta cercando di trovare attraverso il lavoro quella spensieratezza, quel palleggio che magari ci manca, quella lettura di giocata, ma sapevamo del percorso, quindi sapevamo che potevamo avere qualche difficoltà. Si continua a lavorare, si continua a spingere, è un campionato lungo.

I miei capelli bianchi sono sicuramente esperienze, equilibri, e quindi la squadra la conosco, conosco i valori, conosco i difetti, conosco i pregi. Oggi volevamo fare risultato, siamo venuti qua su un campo difficile contro una squadra veramente forte che abbiamo affrontato ad agosto e non c’è stata gara, perché ci hanno preso a pallonate, oggi invece la squadra ha lavorato molto meglio, ci sono tre mesi di lavoro dietro. Dispiace averla persa, perché se l’avessimo pareggiata non avremmo rubato nulla. Dispiace che c’è stato anche un atteggiamento… i palloni sono spariti, continui i richiami all’arbitro, insomma la Fiorentina non ha bisogno di questo, ma andiamo avanti e guardiamo avanti”.

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