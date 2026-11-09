Grassadonia: “Il calcio femminile è più sincero, la Lazio di Gattuso può durare”

In occasione della consegna del premio Bulgarelli Number 8 a Bologna, Gianluca Grassadonia, allenatore della Lazio Women, ha rilasciato un’intervista parlando della sua esperienza nel calcio femminile e della Lazio maschile di Gattuso.

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L’intervista di Grassadonia sulla sua esperienza e sulla Lazio di Gattuso

Sulla sua esperienza

“Mi occupo del calcio femminile da cinque anni, un’esperienza bellissima. Sono anche un po’ emozionato perché stamattina ho ripercorso in un attimo 40 anni di vita perché ho rivisto Demetrio, siamo stati compagni nel Milan nel settore giovanile. Ho rivisto il mister Colomba che ho avuto la fortuna di avere a inizio carriera ed è stato per me una persona speciale per il suo sapere, per il suo modo garbato. E ho rivisto il mister Ulivieri con il quale ho chiuso poi la mia carriera da calciatore”.

Sulla crescita del movimento femminile e le dinamiche di spogliatoio

“Adesso da un po’ di anni alleno, è il quinto anno alla Lazio. Il calcio femminile in Italia è cresciuto tanto negli ultimi anni C’è grande competizione, sicuramente rispetto ai campionati stranieri siamo ancora un po’ indietro. Però sono convinto che potrà solamente crescere, perché è veramente un bel movimento. Le differenze? Posso dire che per la gestione del gruppo è molto più difficile gestire le donne. Però sicuramente sono sono più sincere, sono più dirette. E questo è un fatto positivo: non si nascondono, c’è sempre un discorso aperto e io trovo da questo lato il calcio femminile molto più avanti rispetto a quello maschile”.

Sulla Lazio di Gattuso

“È una bella esperienza e io penso di continuare ancora per qualche anno con il calcio femminile, perché mi ci trovo veramente bene dentro. La Lazio maschile? Capolista inaspettata, ne parlavo prima col mister Ulivieri e chiaramente la vedo ogni giorno allenarsi perché ci alleniamo nel campo successivo. Lavorano con grandissimo entusiasmo, ad altissimo ritmo e non è una sorpresa perché lavorano bene. Perché oggi si vede che è una squadra che è molto sicura di sé, che gioca con grande entusiasmo. E sono convinto che durerà, durerà perché adesso è in piena fiducia e secondo me può fare un campionato veramente importante”.

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