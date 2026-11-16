INTERVISTE
Gravesen: “Provstgaard ha dominato contro il Portogallo”
Sono tutti pazzi per Oliver Provstgaard, a quanto sembra: il centrale ha impressionato con la maglia della Danimarca, nella netta vittoria per 4-1 contro il Portogallo; su di lui si sono espressi in molti, tra cui il suo compagno Gus Isaksen, ma anche l’ex centrocampista del Real Madrid, Thomas Gravesen, in un’intervista a Viaplay Sport News, ha fatto i complimenti allo stopper biancoceleste.
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L’intervista a Gravesen su Oliver Provstgaard
“Contro il Portogallo, Provstgaard si è imposto su un palcoscenico molto importante. Lui più di tutti. La Danimarca ha giocato brillantemente, muovendo palla in avanti con passaggi di prima. Poi il rapporto che c’è tra i giocatori… tutto ha funzionato alla perfezione, in quella che definirei una vera e propria lezione di calcio in Portogallo”.
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