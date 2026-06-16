INTERVISTE
Gravina e la frecciatina a Lotito: “Ha scelto il mio stesso allenatore”
L’ex presidente della FIGC Gabriele Gravina è tornato a parlare del suo conflitto con il presidente della Lazio Claudio Lotito toccando il tema allenatore: le dichiarazioni nell’intervista a margine dell’evento di presentazione del nuovo libro di Ivan Zazzaroni al Circolo Canottieri Aniene di Roma.
Leggi anche: Lazio Women, Piemonte verso l’addio: la Roma osserva
Le parole di Gravina e la frecciatina a Lotito nell’intervista: la scelta dell’allenatore della Lazio
“Gravina non scende in campo, ma qualcuno ha detto che Gravina è quello che ha scelto l’allenatore. Questa persona poi ha scelto lo stesso allenatore (Lotito con Gattuso, ndr), ma sorvoliamo su questo”.
@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Romagnoli in Qatar: a breve l’ufficialità!
-
CALCIOMERCATO LAZIO17 ore ago
Mandas – Bournemouth: scaduto il riscatto, il portiere torna a Formello
-
CALCIOMERCATO LAZIO15 ore ago
Lazio, si abbassa la clausola rescissoria di Arnau Martinez: il punto
-
CALCIOMERCATO LAZIO12 ore ago
Provedel-Inter, presto nuovo incontro tra le parti: la situazione