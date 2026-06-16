Gravina e la frecciatina a Lotito: “Ha scelto il mio stesso allenatore”

L’ex presidente della FIGC Gabriele Gravina è tornato a parlare del suo conflitto con il presidente della Lazio Claudio Lotito toccando il tema allenatore: le dichiarazioni nell’intervista a margine dell’evento di presentazione del nuovo libro di Ivan Zazzaroni al Circolo Canottieri Aniene di Roma.

Leggi anche: Lazio Women, Piemonte verso l’addio: la Roma osserva

Le parole di Gravina e la frecciatina a Lotito nell’intervista: la scelta dell’allenatore della Lazio

“Gravina non scende in campo, ma qualcuno ha detto che Gravina è quello che ha scelto l’allenatore. Questa persona poi ha scelto lo stesso allenatore (Lotito con Gattuso, ndr), ma sorvoliamo su questo”.

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP