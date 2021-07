Gravina si sbilancia: “Euro2028 in Italia? Opportunità da cogliere”

- Advertisement -

EURO2028 ITALIA GRAVINA – Dopo la gioia per l’europeo vinto una settimana fa, Gabriele Gravina è tornato a parlare del futuro del calcio italiano. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera il Presidente della Figc ha aperto all’ipotesi di giocare l’europeo del 2028 in Italia.

L’apertura di Gravina

“Un’opportunità per il Paese e dobbiamo saperla cogliere. All’Italia manca un grande evento da troppi anni, è arrivata l’ora di accelerare sugli stadi. L’ottima organizzazione delle 4 gare a Roma ha dimostrato che se lavoriamo come squadra, anche a livello istituzionale, possiamo ambire a risultati prestigiosi”.