INTERVISTE
Graziani: “La Lazio gioca due campionati, uno contro gli avversari e uno contro l’ambiente”
Ciccio Graziani ha concesso un’intervista ai microfoni di Rai2 nella quale tra gli argomenti toccati si è soffermato anche sulla protesta del tifo biancoceleste e sulla gestione della Lazio da parte di Gattuso.
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Le parole di Graziani sulla Lazio
Sulla protesta dei tifosi
“La Lazio gioca due campionati, uno contro gli avversari e uno contro l’ambiente. Spero che questi risultati possano far ricredere una parte della tifoseria che ricominci ad andare allo Stadio Olimpico per dare una mano a questi ragazzi.”
Sulla gestione di Gattuso
“Gattuso? Sta gestendo benissimo. Dopo quel disastro iniziale contro il Mantova, la Lazio si è compattata intorno al suo allenatore. Un po’ di fortuna? Sì, perché il Venezia avrebbe meritato di più come ammesso anche da Gattuso”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
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|Juventus
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|5
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|5
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|5
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|5
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|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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