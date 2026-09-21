Graziani: “La Lazio gioca due campionati, uno contro gli avversari e uno contro l’ambiente”

Ciccio Graziani ha concesso un’intervista ai microfoni di Rai2 nella quale tra gli argomenti toccati si è soffermato anche sulla protesta del tifo biancoceleste e sulla gestione della Lazio da parte di Gattuso.

Leggi Anche: Chi ha speso di più per i prestiti in Serie A? Lazio sul podio: la classifica

Le parole di Graziani sulla Lazio

Sulla protesta dei tifosi

“La Lazio gioca due campionati, uno contro gli avversari e uno contro l’ambiente. Spero che questi risultati possano far ricredere una parte della tifoseria che ricominci ad andare allo Stadio Olimpico per dare una mano a questi ragazzi.”

Sulla gestione di Gattuso

“Gattuso? Sta gestendo benissimo. Dopo quel disastro iniziale contro il Mantova, la Lazio si è compattata intorno al suo allenatore. Un po’ di fortuna? Sì, perché il Venezia avrebbe meritato di più come ammesso anche da Gattuso”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP