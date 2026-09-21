Connect with us

INTERVISTE

Graziani: “La Lazio gioca due campionati, uno contro gli avversari e uno contro l’ambiente”

Published

3 ore ago

on

I giocatori della Lazio in posa prima di una gara all'Olimpico Lazionews.eu

Ciccio Graziani ha concesso un’intervista ai microfoni di Rai2 nella quale tra gli argomenti toccati si è soffermato anche sulla protesta del tifo biancoceleste e sulla gestione della Lazio da parte di Gattuso.

Leggi Anche: Chi ha speso di più per i prestiti in Serie A? Lazio sul podio: la classifica

Le parole di Graziani sulla Lazio

Sulla protesta dei tifosi

“La Lazio gioca due campionati, uno contro gli avversari e uno contro l’ambiente. Spero che questi risultati possano far ricredere una parte della tifoseria che ricominci ad andare allo Stadio Olimpico per dare una mano a questi ragazzi.”

Sulla gestione di Gattuso

“Gattuso? Sta gestendo benissimo. Dopo quel disastro iniziale contro il Mantova, la Lazio si è compattata intorno al suo allenatore. Un po’ di fortuna? Sì, perché il Venezia avrebbe meritato di più come ammesso anche da Gattuso”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
VS
Monza
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
0-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI