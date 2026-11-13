Gregucci: “In questo momento storico la Lazio aveva bisogno di Gattuso. Gennaio? Mi auguro…”

Angelo Gregucci ha fatto il punto della situazione su questa prima parte di stagione della Lazio in un’intervista rilasciata ai microfoni di Radiosei.

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Le parole di Gregucci sulla Lazio di Gattuso

“C’è tanto merito di Gattuso. Questo momento storico della Lazio aveva bisogno della sua personsalità e del suo carattere. Un ambiante intero in grandissima difficoltà, sublimato dalla notte di Lazio-Mantova. Ho sempre pensato, in realtà, che in un camponato di Serie A di non alto livello, la Lazio abbia la possibilità di giocarsela con tutti. Tutto svanito, ho sempre visto la stessa squadra in testa al campionato. Gattuso ci ha messo di più, convinzione, lealtà. La Lazio deve continuare a non guadare la classifica, mettendo dentro sempre la stessa mentalità e lo stesso coraggio con il vantaggio di avere la settimana pulita senza coppe.

Mi auguro che Frattesi non continui così in Nazionale altrimenti arriva una squadra di Premier che fa un’offerta (ride, n.d.r.). Lo stesso Provstgaard continua a fare bene anche con la Danimarca. I nostri rappresentanti sono performanti anche in nazionale. Fino a quando i nostri giocatori saranno leggeri porteranno risultati. Poi se questo campionato dovesse obbligarci a gestire pressione ce le prenderemo. Vorrà dire che stiamo facendo qualcosa di importante.

Quanto può spostare il mercato di gennaio? Spero non sia una tagliola. Già tenere i giocatori sarebbe positivo. Lo vedremo quando ci sarà un quadro chiaro anche dei movimenti delle altre.”

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