Angelo Gregucci, doppio ex della sfida, ha parlato ai microfoni del Quotidiano di Puglia in vista di Lazio Lecce, commentando le qualità e le caratteristiche dei biancocelesti e dei giallorossi, soffermandosi poi su Gennaro Gattuso e il lavoro che ha svolto fin qui. Ecco le sue dichiarazioni.

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Le parole di Gregucci nell’intervista su Lazio Lecce

“Due meravigliose realtà, la Lazio di Gattuso a sorpresa ma con pieno merito al vertice della classifica, il Lecce di Di Francesco sulla via di un altro prolungamento dei salentini nella massima serie. Una realtà alla quale guardano in molti”.

“Un tema della partita può essere proprio la certezza difensiva dei laziali, contro le difficoltà offensive di un Lecce che ha privilegiato essenzialmente i gol su calcio da fermo. Due grandi portieri di fronte, Mandas da una parte,Falcone dall’altra. Ci saranno anche i riflessi della gara della Nazionale, ma Frattesi magari inizierà dalla panchina. È uno che conta, Frattesi. Il Lecce sfortunato, nel dover fare a meno di Ilic e Pierotti, ma con altri ragazzi in gamba, in attesa magari di qualche ritocco sul mercato invernale, fa la sua parte e può giocarsi un risultato positivo”.

“La Lazio di Gennaro Gattuso sta davvero sorprendendo tutti. Gattuso è uno che nelle difficoltà trova il modo di esaltarsi. Aveva iniziato male con l’eliminazione dalla Coppa Italia e con il polemico abbandono da parte dei tifosi, che ancora protestano verso la società. Grandissimi i meriti dell’allenatore in questo cammino che è il frutto del profilo tecnico disegnato dal mister. Conta sulla miglior difesa del campionato, esprime un’apprezzabile espressione del gioco nelle varie zone del campo”.

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