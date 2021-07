Grosso: “Con il ritorno di Sarri, Allegri e Spalletti si alza il livello della Serie A”

- Advertisement -

GROSSO SERIE A SARRI – Dopo la vittoria dell’europeo il calcio italiano torna a sorridere in vista della prossima stagione. Fabio Grosso, eroe del Mondiale del 2006 e attuale tecnico del Frosinone, intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha parlato del livello del calcio italiano. Secondo il campione del mondo il ritorno di certi allenatori in Serie A rappresenta un grande vantaggio per la spettacolarità dell’intero torneo.

il commento di Grosso

“Mi denunciano se faccio un nome solo del miglior allenatore in circolazione. Ma il livello si è alzato molto col ritorno di Allegri, Sarri, Mourinho e Spalletti”.