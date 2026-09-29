Connect with us

INTERVISTE

Flaminio, Gualtieri: “Ci stiamo lavorando. Novità entro fine anno”

Published

53 minuti ago

on

Gualtieri intervista iter Flaminio Lazio

In un’intervista concessa ai taccuini di la Repubblica, il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, ha parlato dell’iter che la Lazio dovrà seguire per l’approvazione del progetto Flaminio, più indietro rispetto allo stadio di Pietralata, per cui la Roma ha ottenuto il via libera.

LEGGI ANCHE: Zauri: “La Lazio mi ha cambiato la vita”

Le parole di Gualtieri nell’intervista sull’iter della Lazio per il Flaminio

“Anche su quel progetto stiamo lavorando con grande impegno. La Conferenza dei servizi preliminare si è conclusa positivamente e il parere della Soprintendenza è stato un passaggio importante. Ora le prescrizioni emerse, a cominciare da quelle sulla tutela dell’impianto e sulla mobilità, dovranno essere recepite nel prosieguo della progettazione. Puntiamo al voto sul riconoscimento del pubblico interesse in Aula Giulio Cesare entro la fine dell’anno. Roma e Lazio sono in fasi diverse dei rispettivi percorsi, ma il nostro impegno riguarda entrambe”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
VS
Monza
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
0-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI