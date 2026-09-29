INTERVISTE
Flaminio, Gualtieri: “Ci stiamo lavorando. Novità entro fine anno”
In un’intervista concessa ai taccuini di la Repubblica, il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, ha parlato dell’iter che la Lazio dovrà seguire per l’approvazione del progetto Flaminio, più indietro rispetto allo stadio di Pietralata, per cui la Roma ha ottenuto il via libera.
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Le parole di Gualtieri nell’intervista sull’iter della Lazio per il Flaminio
“Anche su quel progetto stiamo lavorando con grande impegno. La Conferenza dei servizi preliminare si è conclusa positivamente e il parere della Soprintendenza è stato un passaggio importante. Ora le prescrizioni emerse, a cominciare da quelle sulla tutela dell’impianto e sulla mobilità, dovranno essere recepite nel prosieguo della progettazione. Puntiamo al voto sul riconoscimento del pubblico interesse in Aula Giulio Cesare entro la fine dell’anno. Roma e Lazio sono in fasi diverse dei rispettivi percorsi, ma il nostro impegno riguarda entrambe”.
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