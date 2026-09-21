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INTERVISTE

Gualtieri: “Flaminio? Progetto Roma più avanti, ma procede anche quello della Lazio”

Published

5 ore ago

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Gualtieri intervista stadio Flaminio Lazio progetto

Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, direttamente da New York dove si è svolto l’Urban 20 Mayors Summit 2026, è intervenuto sulle colonne de La Repubblica per fare il punto sulla situazione legata alla Capitale, anche sul progetto dello stadio Flaminio della Lazio.

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Le parole di Gualtieri nell’intervista sul Flaminio

“Gli eventi sportivi sono motore di crescita economica e trasformazione urbana. Stiamo intervenendo dai piccoli impianti agli stadi: il progetto Roma è più avanti, ma procediamo anche su quello della Lazio, nella prospettiva degli Europei 2032. Questo rafforza la possibilità di una candidatura olimpica, che vorremmo per il 2036 o il 2040″.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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