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INTERVISTE

Gudmundsson: “Voglio giocare e aiutare la squadra, felice per i tre punti”

Published

4 ore ago

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Gudmundsson intervista post Udinese Lazio 2026

Il fantasista della Lazio, Albert Gudmundsson, al termine della sfida del Bluenergy stadium contro l’Udinese, ha risposte alle domande dei giornalisti nelle consuete interviste del postpartita: ecco le sue parole.

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Le parole di Gudmundsson nell’intervista postpartita di Udinese Lazio

Dove voglio giocare? Il più possibile in campo! Il mio ruolo preferito è sulla trequarti. Non è facile giocare contro l’Udinese, ma ci siamo presi i tre punti. Sto cercando di adattarmi per aiutare la squadra”.

Le parole di Gudmundsson a LSC nell’intervista postpartita di Udinese Lazio

“Sono molto felice non solo per il gol ma per la prestazione di tutta la squadra. Partita tosta ma abbiamo reagito e abbiamo portato a casa una vittoria importante. Questie vittorie portano entusiasmo, adesso pensiamo gara dopo gara quella con il Milan sarà un test molto bello e importante”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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