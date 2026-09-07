INTERVISTE
Gudmundsson: “Voglio giocare e aiutare la squadra, felice per i tre punti”
Il fantasista della Lazio, Albert Gudmundsson, al termine della sfida del Bluenergy stadium contro l’Udinese, ha risposte alle domande dei giornalisti nelle consuete interviste del postpartita: ecco le sue parole.
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Le parole di Gudmundsson nell’intervista postpartita di Udinese Lazio
“Dove voglio giocare? Il più possibile in campo! Il mio ruolo preferito è sulla trequarti. Non è facile giocare contro l’Udinese, ma ci siamo presi i tre punti. Sto cercando di adattarmi per aiutare la squadra”.
Le parole di Gudmundsson a LSC nell’intervista postpartita di Udinese Lazio
“Sono molto felice non solo per il gol ma per la prestazione di tutta la squadra. Partita tosta ma abbiamo reagito e abbiamo portato a casa una vittoria importante. Questie vittorie portano entusiasmo, adesso pensiamo gara dopo gara quella con il Milan sarà un test molto bello e importante”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|Como
|7
|3
|4
|Milan
|6
|2
|5
|Juventus
|6
|2
|6
|LAZIO
|6
|2
|7
|Atalanta
|6
|3
|8
|Udinese
|4
|2
|9
|Frosinone
|3
|2
|10
|Sassuolo
|3
|2
|11
|Cagliari
|3
|2
|12
|Lecce
|3
|2
|13
|Napoli
|3
|3
|14
|Torino
|3
|3
|15
|Bologna
|0
|2
|16
|Parma
|0
|2
|17
|Monza
|0
|2
|18
|Venezia
|0
|2
|19
|Genoa
|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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