Gudmundsson: “Voglio giocare e aiutare la squadra, felice per i tre punti”

Il fantasista della Lazio, Albert Gudmundsson, al termine della sfida del Bluenergy stadium contro l’Udinese, ha risposte alle domande dei giornalisti nelle consuete interviste del postpartita: ecco le sue parole.

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Le parole di Gudmundsson nell’intervista postpartita di Udinese Lazio

“Dove voglio giocare? Il più possibile in campo! Il mio ruolo preferito è sulla trequarti. Non è facile giocare contro l’Udinese, ma ci siamo presi i tre punti. Sto cercando di adattarmi per aiutare la squadra”.

Le parole di Gudmundsson a LSC nell’intervista postpartita di Udinese Lazio

“Sono molto felice non solo per il gol ma per la prestazione di tutta la squadra. Partita tosta ma abbiamo reagito e abbiamo portato a casa una vittoria importante. Questie vittorie portano entusiasmo, adesso pensiamo gara dopo gara quella con il Milan sarà un test molto bello e importante”.

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