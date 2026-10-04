INTERVISTE
Guidi: “La sosta spezza il ritmo, la Lazio deve evitare di esaltarsi”
Il giornalista, Marco Guidi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Laziale per parlare della stagione della Lazio e del tecnico Gennaro Gattuso. Ecco le sue parole.
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L’intervista di Guidi sulla Lazio di Gattuso
Guidi sulla stagione della Lazio
“Ero a pranzo con Gattuso e Alvini. Lui è carico, è una persona molto energica. Queste settimane di soste non sono amate neanche dai calciatori e dagli allenatori. Ferma un momento d’oro per squadre che stavano andando bene come Lazio, Frosinone e Cagliari. Non è semplice lavorare in questo periodo. Penso che non ci sia una formula garantita per mantenere alta l’attenzione. La Lazio deve evitare di esaltarsi, ma ha la possibilità di mantenere un buon ritmo”.
Sui giocatori
“Io mi aspetto motlo da Isaksen, soprattutto con il gioco di Gattuso. Non è causale che Zaccagni torni a giocare a quel livello con Tavares alle sue spalle. Si aiutano a vicenda. Pedraza? Dal momento che Tavares è questo per Pedraza diventa difficile trovarsi spazio. Lui si trova bene a Roma, non credo che chiederà la cessione al termine della stagione. Ha giocato in buone squadra in Spagna. Non credo che si rassegnerà”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|5
|3
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|13
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|5
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|0
|5
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