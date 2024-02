Harte: "Sono arrivate offerte dalla Lazio per Clarke"

Tempo di lettura: < 1 minuto

HARTE CLARKE LAZIO CALCIOMERCATO - Ian Harte, agente di Jack Clarke, ha parlato dell'interesse della Lazio per il suo assistito durante l'ultima sessione di calciomercato. Ecco di seguito le sue parole sulla tratattiva tra biancocelesti e Sunderland.

Le parole di Ian Harte sull'interesse della Lazio per Clarke

Queste le dichiarazioni di Ian Harte sull'interesse della Lazio per Clarke al canale YouTube 'No Tippy Tappy Football': "Ci sono state un paio di offerte che sono arrivate dalla Lazio, ma il Sunderland non se la sentiva di voler vendere il giocatore nella finestra di gennaio. Il giocatore deve ovviamente concentrarsi su quello che sta facendo in questo momento, ovvero giocare fantasticamente bene, segnare gol e fare assist. Ma speriamo che quest’estate vedremo Clarke cambiare squadra. Dove possa andare non lo sappiamo ancora, ma è a buon punto".