Hernanes: “Gattuso sta facendo un lavoro meraviglioso, ma la favorita resta l’Inter”

Il profeta Hernanes ha rilasciato un’intervista a Sportmediaset durante il Social Football Summit, nella quale ha commentato il lavoro della Lazio di Gattuso.

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L’intervista di Hernanes

“Secondo me la favorita per lo scudetto è l’Inter. Gattuso sta facendo un lavoro meraviglioso, complimenti a lui e alla squadra. Hanno un 10-15% di vincere lo scudetto. Se la squadra regge, è in salute e non ci sono infortuni una possibilità c’è”.

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