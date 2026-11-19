L’ex centrocampista della Lazio Hernanes ha parlato della squadra di Gattuso in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Di seguito il suo pensiero.

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Le parole di Hernanes sulla Lazio

“La Lazio di Gattuso è come un Grignolino, un rosso che produco sulle colline di Asti e di Monferrato, in Piemonte. Un vino romantico. Quando lo bevi ti viene da sorridere. E mi capita di farlo ogni volta che guardo questa Lazio, prima in classifica con pieno merito. La Lazio ha sorpreso tutti? Anche me. Non me l’aspettavo ma s’è creata una bella magia.

Se può vincere lo scudetto? Le faccio una domanda io: perché non può vincerlo? Mi è venuto in mente il Leicester: non ci credeva nessuno e invece ha vinto il titolo diventando la Cenerentola della Premier League. Io dico che la Lazio ha il 15% di possibilità di portare a casa il campionato. Anche se la più forte resta sempre l’Inter.

Per chi tiferò? Non amo parlare di ‘tifo’. E’ chiaro che alla Lazio sono molto affezionato, così come all’Inter, Juve o altri club in cui ho giocato. La mia felicità nel vederla li deriva dal fatto che quando arrivai dissi a tutti che il mio obiettivo era vincere lo scudetto a Roma. Mi diedero del pazzo: “Qui lottiamo per andare in Europa, non vinceremo mai” dicevano. Io ho sempre combattuto per quella mentalità. Sognavo di vincere e di lottare per lo scudetto. Vederla lassù mi emoziona.

Gattuso? Questa Lazio gli somiglia: è come se in campo ci fossero 11 Rino. E’ riuscito a trasmettere la sua mentalità alla squadra. La voglia di azzannare ogni caviglia, lottare su ogni pallone, dare tutto senza risparmiarsi mai. Vedo la sua fame, la sua voglia.

Un ricordo di Gattuso in campo? Stavo difendendo il pallone vicino alla bandierina. Lo notai con la coda dell’occhio correre a cento all’ora verso di me. E lo dribblai con un tocco di fino. L’ho sempre stimato perché giocava con onestà, rispettando gli altri e anche il suo ruolo. Da tecnico ha trasmesso ai suoi giocatori il suo modo di essere.

Il leader di questa Lazio? Zaccagni. Nessuno crea più occasioni di lui. Poi mi vengono in mente Mandas, Belahyane, Provstgaard, Floriani Mussolini e Frattesi. Ecco, forse lui rispecchia il calcio di Gattuso più degli altri. Davide vive al 100%, nella corsa che ha fatto col Napoli prima del gol c’è tutto quello che serve per sognare lo scudetto.

Se i tifosi torneranno allo stadio con questa classifica a marzo? Non credo. Un po’ è scaramanzia, un po’ perché adesso non vanno d’accordo col presidente. Spero si risolva tutto. La Lazio merita uno stadio pieno. Soprattutto in questo momento.

Se ho perdonato Lotito? All’epoca la presi malissimo. Poi ci siamo chiariti. L’Inter offrì molti soldi, io volevo vincere lo scudetto.

Una frase in romanesco? “Non te ne annà, profe’…” Ogni tanto riguardo quel video con un tifoso. I tifosi mi scrivono ancora oggi.

Un Hernanes oggi in Serie A? Nico Paz, ma è molto più forte di me, non scherziamo. Un fenomeno.”

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