INTERVISTE
Hernanes: “La Lazio può arrivare fino in fondo? Ecco la mia risposta”
Il “profeta” Hernanes è stato intervistato da CM, dove ha rivelato tutti i suoi pronostici per il campionato, parlando ovviamente anche della sua ex squadra, la Lazio, e delle possibilità dei biancocelesti di lottare fino in fondo per il primo posto in classifica ricoperto attualmente. Di seguito le sue dichiarazioni.
Leggi anche: Mauro: “Lazio grande sorpresa. Scudetto? Vi dico la mia”
Le parole di Hernanes nell’intervista sulla Lazio
“Si, se qualcuno dicesse che si aspettava questo risultato e che in questo momento la Lazio fosse capolista non ci crederei. Quindi per me è una grande sorpresa. Io penso che ha una bassissima possibilità, diciamo un 10-15%, perché l’Inter sicuramente è la più forte, ma il gap non è così grande perché l’Inter ha anche le coppe, quindi c’è una possibilità. Perché vedo che ovviamente dipende anche da come i giocatori vanno avanti, perché adesso Tavares è infortunato, Zaccagni anche, quindi anche quello c’entra, se riescono a essere in salute fino alla fine e con la grinta, con la fame e con la bravura di Gattuso allora c’è possibilità“.
“Ribadisco che la Lazio può essere una sorpresa, ma sarà dura. Sulla carta invece la Roma è una squadra già attrezzata, già consolidata. Il Milan sta uscendo fuori e poi c’è la possibilità che possano aggiungere altri colpi nel mercato invernale, dando forza in più. Quindi metterei Roma e Milan”
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
|24
|11
|5
|Como
|23
|11
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|18
|11
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|13
|Atalanta
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|11
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|9
|11
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI4 ore ago
Marusic rientra a Formello: cosa è successo nel ritiro del Montenegro
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Gudmundsson, sosta decisiva: l’islandese torna in gruppo, Gattuso sorride
-
NOTIZIE2 giorni ago
Lazio, il punto sui rinnovi: Cataldi verso l’addio, si tratta con due big
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 ore ago
Chiesa alla Lazio già a gennaio? Ipotesi prestito con diritto di riscatto