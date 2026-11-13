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INTERVISTE

Hernanes: “La Lazio può arrivare fino in fondo? Ecco la mia risposta”

Published

27 minuti ago

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Hernanes Intervista Campionato Lazio

Il “profeta” Hernanes è stato intervistato da CM, dove ha rivelato tutti i suoi pronostici per il campionato, parlando ovviamente anche della sua ex squadra, la Lazio, e delle possibilità dei biancocelesti di lottare fino in fondo per il primo posto in classifica ricoperto attualmente. Di seguito le sue dichiarazioni.

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Le parole di Hernanes nell’intervista sulla Lazio

“Si, se qualcuno dicesse che si aspettava questo risultato e che in questo momento la Lazio fosse capolista non ci crederei. Quindi per me è una grande sorpresa. Io penso che ha una bassissima possibilità, diciamo un 10-15%, perché l’Inter sicuramente è la più forte, ma il gap non è così grande perché l’Inter ha anche le coppe, quindi c’è una possibilità. Perché vedo che ovviamente dipende anche da come i giocatori vanno avanti, perché adesso Tavares è infortunato, Zaccagni anche, quindi anche quello c’entra, se riescono a essere in salute fino alla fine e con la grinta, con la fame e con la bravura di Gattuso allora c’è possibilità“.

“Ribadisco che la Lazio può essere una sorpresa, ma sarà dura. Sulla carta invece la Roma è una squadra già attrezzata, già consolidata. Il Milan sta uscendo fuori e poi c’è la possibilità che possano aggiungere altri colpi nel mercato invernale, dando forza in più. Quindi metterei Roma e Milan”

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