Hernanes: "La vittoria in finale sulla Roma è uno dei giorni più belli della carriera"

HERNANES LAZIO INTERVISTA - Hernanes è stato uno dei calciatori più apprezzati dal mondo Lazio negli ultimi anni. In un'intervista a Cusano Italia TV, il Profeta ha ricordato il passato biancoceleste e in particolar modo la vittoria sulla Roma in finale di Coppa Italia.

Lazio, l'intervista a Hernanes

“Il 26 Maggio è uno dei giorni più importanti della mia carriera. La tensione era enorme, io volevo portare a casa quella coppa. Ho sempre voluto fare qualcosa di inedito, di unico e quindi quella era l’occasione giusta. Non era mai capitato a Roma, lì ti senti come un gladiatore nell’arena. Ero molto testo ma poi è stato un giorno molto bello”.

Sulla cessione di Milinkovic-Savic

"Anche io lo avrei venduto. Davanti a una cifra indecente del genere non puoi scegliere di non cederlo".