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INTERVISTE

Hernanes: “Anti-Inter? Lazio una sorpresa. Ha il 10-15% di possibilità” – VD

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4 ore ago

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I giocatori della Lazio in posa prima di una partita di Serie A Lazionews.eu

Direttamente dal Social Football Summit 2026, l’ex centrocampista della Lazio Hernanes ha concesso un’intervista ai microfoni di Calciomercato.com nella quale ha parlato della squadra di Gattuso e delle possibilità che sia l’anti-Inter di questa stagione.

Leggi Anche: Lazio Mgarr United test voluto da Gattuso, ecco perché

Le parole di Hernanes sulla Lazio e la corsa scudetto

“Se qualcuno mi dicesse che si aspettava che in questo momento la Lazio fosse capolista, non gli crederei molto. Per me è una grande sorpresa. Arrivare in fondo? Credo abbia una bassissima probabilità. Per metterla in numeri, direi il 10-15%. L’Inter è sicuramente la più forte, ma il gap non è così grande. Però i nerazzurri hanno anche le coppe. Anti-Inter? La Lazio è la sorpresa, possono anche farcela però sulla carta la Roma ha già una squadra attrezzata, convalidata. E poi il Milan sta uscendo fuori, con la possibilità di aggiungere qualcosa nel mercato invernale. Direi Roma e Milan.”

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5 Como 23 11
6 Frosinone 20 11
7 Juventus 18 11
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14 Lecce 10 11
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