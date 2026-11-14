INTERVISTE
Hernanes: “Anti-Inter? Lazio una sorpresa. Ha il 10-15% di possibilità” – VD
Direttamente dal Social Football Summit 2026, l’ex centrocampista della Lazio Hernanes ha concesso un’intervista ai microfoni di Calciomercato.com nella quale ha parlato della squadra di Gattuso e delle possibilità che sia l’anti-Inter di questa stagione.
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Le parole di Hernanes sulla Lazio e la corsa scudetto
“Se qualcuno mi dicesse che si aspettava che in questo momento la Lazio fosse capolista, non gli crederei molto. Per me è una grande sorpresa. Arrivare in fondo? Credo abbia una bassissima probabilità. Per metterla in numeri, direi il 10-15%. L’Inter è sicuramente la più forte, ma il gap non è così grande. Però i nerazzurri hanno anche le coppe. Anti-Inter? La Lazio è la sorpresa, possono anche farcela però sulla carta la Roma ha già una squadra attrezzata, convalidata. E poi il Milan sta uscendo fuori, con la possibilità di aggiungere qualcosa nel mercato invernale. Direi Roma e Milan.”
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
|24
|11
|5
|Como
|23
|11
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|18
|11
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|13
|Atalanta
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|11
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|9
|11
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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