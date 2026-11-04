Hernanes: “La protesta dei tifosi è contro Lotito, non contro squadra e giocatori”

L’ex centrocampista della Lazio Hernanes è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per analizzare l’avvio di stagione di Gattuso e la protesta dei tifosi contro Lotito.

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Le parole di Hernanes sull’avvio di stagione della Lazio di Gattuso.

“La Lazio così non me l’aspettavo, è veramente una sorpresa un po’ per tutti. Chi l’avrebbe mai detto? Dovrebbe ricevere un premio Nobel. Ma non è lì per caso: adesso i giocatori stanno rendendo tutti al 100% e si vede la mano di Gattuso, che ha saputo entrare nella testa dei giocatori. Lo vediamo sul campo: Tavares si è rinnovato, Isaksen va a mille, Taylor è un grande giocatore, Frattesi si sta rivelando un ottimo innesto. L’obiettivo ora è rimanere lì in alto, anche perché la Lazio ha solo il campionato e ha già dimostrato che può reggere l’urto contro le big. Devono rimanere concentrati, l’obiettivo è restare lì e puntare più in alto possibile”.

Hernanes sulla protesta dei tifosi della Lazio contro Lotito.

“L’assenza dei tifosi allo stadio? È stata una sorta di effetto farfalla, Gattuso ha saputo prendere tutte queste difficoltà per motivare la squadra. Ed è proprio qui che sta venendo fuori il meglio della squadra. Poi il messaggio dei tifosi è evidente: sono contro il presidente Lotito, non contro i giocatori o l’allenatore. I tifosi restano vicino al gruppo e sta andando bene così. Poi a dicembre arriva il derby… lì sarebbe bello vedere l’Olimpico pieno. Per il resto, lasciamo tutto così come sta e speriamo che continui così. Se tornerò tra i tifosi? Sto già prendendo il biglietto”.

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