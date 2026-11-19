Hernanes ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha avuto modo di parlare della Lazio in chiave presente ma anche passato, tornando ai suoi ricordi più belli in biancoceleste fino alle famose lacrime nel giorno in cui è stato ceduto da Lotito all’Inter. Ecco le sue dichiarazioni.

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Le parole di Hernanes nell’intervista su Lotito e i tifosi della Lazio

“I tifosi torneranno se a marzo la Lazio sarà ancora lì? Non credo. Un po’ per scaramanzia, un po’ perché per adesso non vanno ancora d’accordo col presidente. Io spero che si risolva tutto, la Lazio merita uno stadio pieno. Soprattutto in un momento come questo”. “Se ho perdonato Lotito? L’ho fatto subito. All’epoca la presi malissimo, poi ci siamo chiariti. L’inter offrì molti soldi, io avevo l’ambizione di vincere lo scudetto”.

“Lazio in un ricordo? Dozzine: i gol nei derby, la Coppa Italia del 26 maggio, le punizioni di destro e sinistro…ma più che un’immagine scelgo una frase”. “Hai già capito. Mi riferisco a “non te ne annà, profe’…”. Ogni tanto riguardo quel video con un tifoso, i tifosi me lo scrivono ancora oggi. Dopo quel pomeriggio a Formello il mio numero girò tra i laziali: ricevetti qualcosa come diecimila messaggi. Buttai il telefono, era andato in tilt. Mi ero messo in testa di rispondere a tutti“.

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