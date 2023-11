Hernanes: "Il soprannome Profeta è un errore"

Tempo di lettura: < 1 minuto

HERNANES PROFETA INTERVISTA - Anderson Hernanes è stato uno dei calciatori più importanti nella Lazio di Claudio Lotito. Ha vinto la storica Coppa Italia contro la Roma, ma non solo. In un'intervista a DAZN, il brasiliano ha sottolineato però che il suo soprannome non doveva essere "profeta" ma "poeta".

Hernanes il profeta o il poeta: l'intervista

"Mi chiamano il Profeta dalla stagione 2008/09 quando vestivo la maglia del Sao Paulo. Il merito fu di un giornalista brasiliano, ma in realtà ci fu un errore. Durante le interviste parlavo in modo riflessivo, anche strano secondo lui e voleva fare una puntata di una trasmissione molto importante in Brasile su di me, di cui lui era regista, chiamandola Hernanes il Poeta".