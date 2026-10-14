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INTERVISTE

Continua la contestazione di Hidenori Masui: il nuovo messaggio a Lotito

Published

2 ore ago

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Claudio Lotito

Hidenori Masui è un giapponese tifoso della Lazio, che ogni giorno pubblica sui social una foto e un messaggio di contestazione nei confronti di Lotito: ecco il suo ultimo messaggio per il presidente biancoceleste.

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Il messaggio di Hidenori Masui sui social per contestare il presidente della Lazio Claudio Lotito.

“Buongiorno, Tokyo! Anche oggi un messaggio dall’altra parte del mondo: 22 anni di risparmi sul mercato, una squadra indebolita e ora persino restrizioni sul mercato trasferimenti. Presidente incapace, vattene!
LOTITO VATTENE! LIBERA LA LAZIO!”

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