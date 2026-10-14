INTERVISTE
Continua la contestazione di Hidenori Masui: il nuovo messaggio a Lotito
Hidenori Masui è un giapponese tifoso della Lazio, che ogni giorno pubblica sui social una foto e un messaggio di contestazione nei confronti di Lotito: ecco il suo ultimo messaggio per il presidente biancoceleste.
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Il messaggio di Hidenori Masui sui social per contestare il presidente della Lazio Claudio Lotito.
“Buongiorno, Tokyo! Anche oggi un messaggio dall’altra parte del mondo: 22 anni di risparmi sul mercato, una squadra indebolita e ora persino restrizioni sul mercato trasferimenti. Presidente incapace, vattene!
LOTITO VATTENE! LIBERA LA LAZIO!”
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|Pt
|G
|1
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|16
|6
|2
|LAZIO
|16
|6
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|6
|4
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|5
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|6
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|5
|20
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|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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